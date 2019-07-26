إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كيلومتر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، الخميس، نقلًا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لتحسين "مدى ودقة" منظومة الأسلحة التي تمتلكها.



وقال المسؤول الأمريكي: "إن إيران أطلقت صاروخ ’شهاب 3’، على بعد حوالي 1000 كيلومتر من جنوب إيران باتجاه منطقة خارج عاصمة طهران"، مضيفا: "نحن على علم بتقارير عن صاروخ أطلق من إيران، وليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت"، بحسب ما جاء على موقع (i24NEWS).



بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لوكالة أنباء (بلومبرغ) الليلة الماضية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران لـ "مناقشة سياسة حكومة ترامب بشأن الصفقة النووية"، مؤكدا ايضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل ان تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.



لكن قال حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي إن "طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت أي ظرف، في تشديد على ما يبدو لموقف طهران في ظل الأزمة".



ويأتي الاختبار الإيراني وسط تصاعد التوتر في الخليج الفارسي بين طهران والولايات المتحدة وبريطانيا إثر احتجاز القوات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز.