عربي

تفاصيل مشروع سكة حديدية لربط إسرائيل بالدول العربية

تفاصيل مشروع سكة حديدية لربط إسرائيل بالدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مشروع السكك الحديدية لـ "تعزيز السلام الإقليمي"، الذي طرحه وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى الإمارات مؤخرا، ورفع حجم التجارة في المنطقة بأربعة أضعاف.

ونشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على موقعي (فيسبوك)، و(تويتر) باللغة العربية، فيديو تعريفي للمشروع التي قالت عنه انه مبادرة "خارقة" تهدف الى ربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي من خلال مد سكك حديدية.

وقالت الوزارة: "تعتمد المبادرة الى استخدام إسرائيل كجسر بري، والأردن كمركز مواصلات إقليمي، وتتوفر شبكة سكك حديدية إقليمية ستنقل شحنات"، مشيرة الى انها ستنقل في المستقبل ايضًا ركابا بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط غربًا، وبين دول الخليج والسعودية والعراق شرقًا، بحسب ما جاء على موقع (i24news).

وأضافت: "إن هذه المبادرة ستخلق مسارات تجارية اقليمية أقصر وأسرع وأرخص وأكثر أمنًا، وستساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني والفلسطيني والسعودي والخليجي وحتى الاقتصاد العراقي مستقبلًا"، مشيرة الى أن البنى التحتية الموجودة حاليًا في كل من اسرائيل والسعودية ودول الخليج "ستمكن من تنفيذ هذه المبادرة في إطار جدول زمني قصير نسبيًا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها، أن قطار المرج الذي يمتد بين بلدتي حيفا وبيت شان، الذي بني على المسار التاريخي لخط حديد الحجاز وافتتح من جديد عام 2016، سيتم تمديده حتى الحدود الأردنية إلى معبر نهر الأردن الحدودي، للشيخ حسين وأيضًا باتجاه معبر الجلمة ومنطقة جنين في الضفة الغربية، مما سيسمح للفلسطينيين بالارتباط بخط الحديد هذا الى جهة الغرب، وأيضا الى جهة الشرق نحو الأردن والسعودية والخليج"، مؤكدة أن هذا الخط "سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي للفلسطينيين.

وقالت الوزارة إنه سيقام في الأردن ميناء شحنات بري كبير ومعاصر سيعمل على نقل الشحنات الى جميع دول المنطقة مما "سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني إلى حد كبير"، وشبكة سكك الحديدية السعودية تشمل خطًا يمتد من الشمال إلى الجنوب ويربط الحدود الأردنية السعودية بالخليج العربي.

وتوقعت الوزارة ان الازدياد في حجم التجارة في المنطقة "سيجعل المبادرة قابلة للربح خلال عشر سنوات تقريبًا وسيتم الإنعاش الاقتصادي العراقي".

كما وتوقعت ان حجم التجارة عبر الجسر البري سيصل في عام 2030 الى "حوالي 250 مليار دولار أي 4 أضعاف حجم التجارة التي تمر حاليًا عبر الموانئ الإسرائيلية".

وبينت الوزارة أن نقل البضائع برًا وعبر السكك "سيلتف على المخاطر الأمنية التي تشكلها إيران في مضيقي هرمز وباب المندب"، وعلى الصعيد الاستراتيجي، هذه المبادرة قد "تعزز معسكر الدول المعتدلة بالمنطقة".

وأكدت على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة التي "ستغير وجه المنطقة وتعزز اقتصادات دولها وستساهم في تعزيز الاستقرار ودفع السلام قدمًا".

واختتمت الوزارة بالقول إن "مبادرة السكك الحديدية لتحقيق السلام الإقليمي ضرورية وجديرة بالتنفيذ وممكنة".

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان العربي يُعزي بوفاة الرئيس التونسي السبسي

رئيس البرلمان العربي يُعزي بوفاة الرئيس التونسي السبسي

تلفزيون إسرائيلي: بشار الأسد رفض عودة حماس لسوريا

تلفزيون إسرائيلي: بشار الأسد رفض عودة حماس لسوريا

&#34;وظيفة في السودان&#34;.. تفاصيل مهمة معقدة للموساد الإسرائيلي بالثمانينات

"وظيفة في السودان".. تفاصيل مهمة معقدة للموساد الإسرائيلي بالثمانينات

إيهود باراك يكشف سبب الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000

إيهود باراك يكشف سبب الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000

سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني

سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم &#34;واسع&#34; على مطار أبها جنوب السعودية

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم "واسع" على مطار أبها جنوب السعودية

الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية

الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الكاتبة لمى خاطر عقب 13 شهراً من الاعتقال

الاحتلال يفرج عن الكاتبة لمى خاطر عقب 13 شهراً من الاعتقال

أبو سيف: الطائفة السامرية جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني

أبو سيف: الطائفة السامرية جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني

بلديات فلسطينية توجه نداءً للبابا حول عقارات باب الخليل في القدس

بلديات فلسطينية توجه نداءً للبابا حول عقارات باب الخليل في القدس

فصيل بالمنظمة يُطالب بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل

فصيل بالمنظمة يُطالب بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل

الفلسطينيون يستعدون لجمعة &#34;لاجئي لبنان&#34;

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "لاجئي لبنان"

التزاماً بقرار الرئيس عباس.. قيادي فلسطيني يُطالب حماس بوقف تفاهمات التهدئة

التزاماً بقرار الرئيس عباس.. قيادي فلسطيني يُطالب حماس بوقف تفاهمات التهدئة

الإعلام الإسرائيلي يُعلق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

الإعلام الإسرائيلي يُعلق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

شاهد: مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

شاهد: مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

منوعات

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

فجر السعيد تطمئن محبيها: حالتي مستقرة وفي تحسن ملحوظ

فجر السعيد تطمئن محبيها: حالتي مستقرة وفي تحسن ملحوظ

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة &#34; &#34;صبايا كليمنجارو&#34; من جدار الفصل إلى القمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة " "صبايا كليمنجارو" من جدار الفصل إلى القمة

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تكشف للمرّة الأولى عن حقائق صادمة

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تكشف للمرّة الأولى عن حقائق صادمة

أول ظهور لحلا الترك بعد عودتها لمنزل والدها وتصرفها يثير الجدل

أول ظهور لحلا الترك بعد عودتها لمنزل والدها وتصرفها يثير الجدل

محمد عساف يغنى لملك الأردن.. والجمهور يهتف بأغانيه فى جرش

محمد عساف يغنى لملك الأردن.. والجمهور يهتف بأغانيه فى جرش

أحمد عز يخسر معركته أمام زينة.. ماذا حدث

أحمد عز يخسر معركته أمام زينة.. ماذا حدث

ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعود للعمل من دون أذن وبنصف أنف

ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعود للعمل من دون أذن وبنصف أنف

نادين نجيم متّهمة بالذّكوريّة.. وتبريرها يورّطها

نادين نجيم متّهمة بالذّكوريّة.. وتبريرها يورّطها

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

عربي

سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني

سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم &#34;واسع&#34; على مطار أبها جنوب السعودية

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم "واسع" على مطار أبها جنوب السعودية

الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية

الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة