شؤون فلسطينية

حزب فلسطيني يُطالب بإعادة النظر بتفاهمات التهدئة مع إسرائيل

حزب فلسطيني يُطالب بإعادة النظر بتفاهمات التهدئة مع إسرائيل
الفصائل الفلسطينية بغزة والوفد الأمني المصري
رام الله - دنيا الوطن
طالب حزب الشعب الفلسطيني، بإعادة النظر بتفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصر والأمم المتحدة.

وقال نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، نافذ غنيم: إنه "يجب أن يجد قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل صداه لدى حكومة الأمر الواقع في غزة"، وفق تعبيره.

وأضاف غنيم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن "ذلك يكون سواء من حيث إعادة النظر فيما اصطلح على تسميته بالتفاهمات لأجل تحقيق قضايا معيشية، أو بشأن الاستعداد العملي والجاد للذهاب الفوري لتطبيق اتفاقيات المصالحة 2011، 2017"، وفق تعبيره.

وأكد غنيم، على أهمية أن يتخذ المستوى الرسمي الفلسطيني خطوات عملية محسوبة التأثير، مشدداً على ضرورة أن تكون قابلة للتفيذ وبعيدة عن أي مغامرة.

وقال غنيم: إن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والقاضي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي، قد شرع الأبواب واسعةً لرفع مستوى الكفاح والصدام مع الاحتلال على المستويات كافة.

وشدد غنيم، على أهمية القرار القرار المستند لقرارات المجلسين الوطني والمركزي تكمن في اعادته موضعة العلاقة بيننا وبين الاسرائيليين إلى مكانها الطبيعي والصحيح، باعتبارها علاقة صراع بين احتلال فاشي عنصري، وبين شعب محتل يعاني اضطهاده وظلمه على جميع المستويات.

وأضاف غنيم، أن هذا من شأنه إحداث نبضة مهمة في الوعي العالمي بحقيقة هذا الصراع وطبيعته، وبأن كل ما تكرس أو يجرى الحديث عنه من اتفاقيات سلام هي مجرد وهم لا يمكن البناء عليه.

وأشار إلى أهمية ما تضمنه قرار التنفيذية من تشكيل لجنة لوضع الآليات لتنفيذ القرار، مؤكداً على أن هذا هو الجانب الأهم كون هذا التنفيذ يحتاح لعملية نضالية ليست بالهينة، وأن ذلك من شأنه تعزيز الثقة الشعبية بمثل هذا التوجه وتعبيراته.

وعن دور القوى السياسية والشعبية، قال غنيم: "القرار فتح المجال لابداع ومبادرة الجميع لتفعيل أشكال التصدي الشعبي للاحتلال عبر الادوات والوسائل الممكنة والمتاحة والمتوافق عليها، ومطلوب من الجميع دعم هذا القرار، والانخراط في ترجمته كل في موقعه وحسب امكانياته، حيث أن القرار قد أعطى الضوء الأخضر للمواجهة والتصعيد".

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