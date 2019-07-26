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تلفزيون إسرائيلي: بشار الأسد رفض عودة حماس لسوريا

تلفزيون إسرائيلي: بشار الأسد رفض عودة حماس لسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إن مساعي حزب الله اللبناني باءت بالفشل بمحاولاتها المتكررة لدى الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة حركة حماس إلى العاصمة السورية دمشق.

وأوضح التلفزيون الإسرائيلي، أن حزب الله سعى لتحقيق مصالحة شاملة بين النظام السوري وحركة حماس والتي تريد إيران بموجبها أن يكون بمقدور بعض قادة حماس العودة الى العاصمة السورية دمشق، لكن دون نتائج تذكر.

وأشار التلفزيون، أن "الجهود الإيرانية لا تزال متواصلة، لكنها تواجه عقبات على رأسها أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد مصالحة محدودة مع حماس ولا يريد السماح لها أو لبعض قادتها بالتمركز في دمشق كما كان في السابق لأن الأسد ونظامه تعرضوا للخيانة من قبل قيادة الحركة في السابق ولا يريدون تكرار التجربة معها"، وفق تعبيره.

وحسب التلفزيون، فقد أبلغ علي أكبر ولايتي المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وفداً زائراً من حركة حماس بأن إيران وحلفاءها في المنطقة سيقفون إلى جانب الفلسطينيين ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

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