الاحتلال يفرج عن الكاتبة لمى خاطر عقب 13 شهراً من الاعتقال
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم الجمعة عن الكاتبة لمى خاطر (43 عاماً) من مدينة الخليل، بعد قضائها 13 شهرا في سجون الاحتلال.
ولدت الكاتبة لمى خاطر عام 1976، في مدينة رام الله، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الخليل، وهي أم لخمسة أبناء.
أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم الجمعة عن الكاتبة لمى خاطر (43 عاماً) من مدينة الخليل، بعد قضائها 13 شهرا في سجون الاحتلال.
واعتقل الاحتلال الكاتبة خاطر بتاريخ 24/7/2018 بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدت الكاتبة لمى خاطر عام 1976، في مدينة رام الله، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الخليل، وهي أم لخمسة أبناء.
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