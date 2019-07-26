الاحتلال يفرج عن الكاتبة لمى خاطر عقب 13 شهراً من الاعتقال





واعتقل الاحتلال الكاتبة خاطر بتاريخ 24/7/2018 بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم الجمعة عن الكاتبة لمى خاطر (43 عاماً) من مدينة الخليل، بعد قضائها 13 شهرا في سجون الاحتلال.ولدت الكاتبة لمى خاطر عام 1976، في مدينة رام الله، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الخليل، وهي أم لخمسة أبناء.