أبو سيف: الطائفة السامرية جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف أن القيادة الفلسطينية تحرص بكل مكوناتها على تمكين الطائفة السامرية التي هي جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وكلنا فخر بما تقوم به من نشاطات وما تديره من مؤسسات هدفها الحفاظ على التاريخ والثقافة السامرية.



جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال مرور عشر سنوات على تأسيس جمعية الأسطورة السامرية، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية بينهم: نائب محافظ محافظة نابلس عنان الأتيرة، والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، والكاهن الأكبر للطائفة السامرية عبد الله واصف، ورئيس جمعية الأسطورة يعقوب الكاهن.



وقال أبو سيف في كلمة له خلال الحفل: "نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على تأسيس هذا الصرح الثقافي والاجتماعي والفني، الذي يساهم في الحفاظ على مسيرة التنوع الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني، إننا ننظر إلى الطائفة السامرية كجماعة محبة للسلام والتواصل بين جميع فئات المجتمع، تقوم بمختلف الفعاليات التي ترسخ هذه المفاهيم والتي تؤكد حق الفلسطيني في أرضه.



وتابع : "يعيش الفلسطينيون على هذه الأرض مسلمين ومسيحيين ويهود تجمعنا الحقيقة، والحقيقة يجسدها التاريخ، وتاريخنا مليء بالتفاصيل الجميلة، والعلاقات المميزة والأصيلة، نحن محظوظون بكل هذا الإرث السامري، ونمد أيادينا دائماً للدعم بكافة الأشكال وبما يضمن الاستمرارية والحفاظ على التراث والتاريخ.