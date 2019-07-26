روسيا تنفي معلومات فرنسية حول قمرها الصناعي "لوتش"





وفي هذا السياق أرادوا معرفة مصادر معلومات، فلورانس بارلي، مع العلم أن روسيا والولايات المتحدة فقط تمتلكان نظام مراقبة الفضاء الكوني.

رام الله - دنيا الوطنأعربت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن شكها في موثوقية معلومات أوردتها وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، بشأن طبيعة القمر الصناعي الروسي "لوتش – أوليب".وقالت إن معلوماتها تزعم أن القمر الصناعي المذكور مخصص للتجسس، وتلك مسألة غير موثقة، موضحةً أن المسؤولين في المؤسسة الفضائية الروسية اطلعوا بعناية فائقة على تصريحات أدلت بها وزيرة الدفاع الفرنسية ونقلتها وكالة "تاس" الروسية واستغربوا منها كثيراً.وإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الروسية تود توجيه سؤال إلى وزيرة الدفاع الفرنسية عما إذا كانت تلك المعلومات تم تمحيصها أم لا وقدمتها دون أن تتأكد من صحتها.يذكر أن وزيرة الدفاع الفرنسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القمر الصناعي الروسي "لوتش – أوليب ربما يستخدم للتجسس على 8 أقمار صناعية تابعة لدول أخرى وافترضت بأن ذلك سبب في تعطيل عملها.