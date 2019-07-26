من قتل إسرائيليين اثنين في المكسيك الأربعاء الماضي؟

وأوضح الناطق باسم الشؤون القضائية في مكسيكو، أوليسز لارا، أن التحقيقات الأولية "تقودنا إلى ربط الوقائع بتسوية حسابات بين مجموعات إجرامية"، وفق (روسيا اليوم).





وأضاف أن "عملاً مباشراً استهدف الرجلين"، موضحاً أنه "تم توقيف امرأة عندما كانت تحاول الابتعاد عن المكان".

رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات القضائية المكسيكية: إن حادثة مقتل الإسرائيليين الأربعاء الماضي، في مركز تجاري فخم في العاصمة، مرتبط على الأرجح "بالمافيا الإسرائيلية".من جهتها، أوضحت سفارة إسرائيل في المكسيك في بيان، أن القتيلين هما آلون أزولاي (41 عاما) وبنيامين يشورون سوتشي (44 عاما) ولهما "سوابق إجرامية في كل من إسرائيل والمكسيك".