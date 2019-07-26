روسيا تُساعد إسرائيل في البحث عن مفقوديها بلبنان وسوريا

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن روسيا تواصل مساعدة إسرائيل في البحث عن رفات جنودها المفقودين في لبنان وسوريا.



وأوضحت القناة، أن هذا الأمر أكده السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف في حديث لموقع "إيلاف" الإخباري، مشيراً إلى العلاقات متعددة المستويات بين البلدين، بما في ذلك في مجال الأمن.

وقال السفير الروسي: إنه من السهل علينا أن نتفاوض بشأن العلاقات الروسية الاسرائيلية وأن ندعم مصالحنا المشتركة، مضيفا ان روسيا تعتبر كون إسرائيل دولة مهمة إقليميًا ودوليًا.وأضاف: "هناك علاقات متعددة المستويات بين روسيا وإسرائيل، ومنها علاقات أمنية"، مشيراً إلى أن هناك تبادلاً للآراء والخبرات بين الدولتين".