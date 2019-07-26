شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة يدعو للبدء بالإعداد لعصيان وطني شامل بالأراضي الفلسطينية

قيادي بالمنظمة يدعو للبدء بالإعداد لعصيان وطني شامل بالأراضي الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القيادي بالجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، إلى البدء بالإعداد لعصيان وطني شامل في الأراضي الفلسطينية بخطوات مدروسة.

وقال خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، إنه يجب البناء على المعاني العظيمة لمعركة البوابات والكاميرات الذكية التي حاولت إسرائيل نصبها على مداخل الحرم القدسي الشريف في تموز/يوليو من العام 2017 وبدء الإعداد لعصيان وطني شامل بخطوات مدروسة تحرر سجل السكان والأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال وتمد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وغيرها من الخطوات ذات المعاني والأبعاد السيادية.

ودعا خالد، إلى استكمال وقف كل أشكال العلاقة مع الإدارة الأميركية بوقف كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية (CIA) وإلى الانتقال خطوة حاسمة للأمام بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بالبدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل وتعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي والدخول في مقاطعة شاملة للبضائع الاسرائيلية.

ودان خالد، قيام الولايات المتحدة بمنع مجلس الأمن الدولي من ممارسة دوره في لجم سياسة هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها دولة اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وذلك برفضها محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا صدور مجرد بيان عن مجلس الأمن الدولي يندد بهدم إسرائيل منازل ومنشأت الفلسطينيين في واد الحمص في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف: "عندما تتصرف الإدارة الأميركية على هذا النحو وترفض مشروع البيان، الذي يعبر عن القلق من النتائج المترتبة على سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين حتى في مناطق سيطرتهم وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وترفض إشارة مشروع البيان للجدار الذي بنته إسرائيل في محيط مدينة القدس وفي عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة باعتباره عملاً يخالف القانون الدولي مستندة في ذلك لفتوى محكمة العدل الدولية في تموز من العام 2004.

وأكمل: "إنها بذلك تشجع على إشاعة قوانين الغاب في العلاقات الدولية وتشجع اسرائيل على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وعلى الجرائم التي تمارسها بشكل منهجي ويومي، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم المستوطنين وخاصة أولائك الذين يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي".

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