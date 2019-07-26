دولي

بتهمة الاتجار بالبشر والمخدرات.. اعتقال 16 من عناصر المارينز الأمريكي

بتهمة الاتجار بالبشر والمخدرات.. اعتقال 16 من عناصر المارينز الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (فرانس برس)، إن الجيش الأمريكي اعتقل 16 عنصراً من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، أمس الخميس، بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات.

وأوضحت الوكالة، أنه تم نقلهم إلى قاعدة كامب بندلتون التابعة للمارينز في كاليفورنيا على بعد قرابة 90 كلم شمال الحدود المكسيكية.

وقال الجيش: إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات.

وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات"، حيث أضاف البيان أن ثمانية أعضاء آخرين في المارينز "سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات اليوم".

وقالت المتحدثة باسم قوات "المارينز"، كندرا موتز، إن "التهم متنوعة وليس جميع الموقوفين متهمون بالإتجار بالبشر".

ويأتي هذا بعد توقيف عنصرين في "المارينز"، في وقت سابق هذا الشهر، بتهمة تهريب مهاجرين مكسيكيين غير مسجلين إلى الولايات المتحدة.

وتم توقيف العنصرين بعد العثور على ثلاثة مكسيكيين كانوا مستعدين لدفع ثمانية آلاف دولار من أجل "تهريبهم إلى الولايات المتحدة" في الجزء الخلفي من عربتهم على بعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود، بحسب وثائق محكمة.

أخبار ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية تحذيراً لدعاة الحرب بجارتنا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية تحذيراً لدعاة الحرب بجارتنا الجنوبية

هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة

هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة

أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية وموسكو تهدد برد قوي

أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية وموسكو تهدد برد قوي

اكتمال أول شحنة تصل تركيا من نُظم (إس- 400) الدفاعية الروسية

اكتمال أول شحنة تصل تركيا من نُظم (إس- 400) الدفاعية الروسية

مقتل 15 شخصاً في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

مقتل 15 شخصاً في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية ستُرافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية ستُرافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تُشبه كوريا الشمالية

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تُشبه كوريا الشمالية

إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول

إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

شاهد: مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

شاهد: مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

اللواء الضميري ينفي تصريحات منسوبة له حول التنسيق الأمني مع إسرائيل

اللواء الضميري ينفي تصريحات منسوبة له حول التنسيق الأمني مع إسرائيل

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

مسؤولون يتفقدون منطقة وادي الحمص المنكوبة ويعدون الأهالي المشردين بتلبية كل احتياجاتهم

مسؤولون يتفقدون منطقة وادي الحمص المنكوبة ويعدون الأهالي المشردين بتلبية كل احتياجاتهم

أمين عام مجلس الوزراء: تَدَفق المشاريع والمنح يُساعدنا للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي

أمين عام مجلس الوزراء: تَدَفق المشاريع والمنح يُساعدنا للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي

مشعشع: نائب المفوض العام لوكالة (أونروا) تُقدم استقالتها من منصبها

مشعشع: نائب المفوض العام لوكالة (أونروا) تُقدم استقالتها من منصبها

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال

منوعات

أحمد عز يخسر معركته أمام زينة.. ماذا حدث

أحمد عز يخسر معركته أمام زينة.. ماذا حدث

ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعود للعمل من دون أذن وبنصف أنف

ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعود للعمل من دون أذن وبنصف أنف

نادين نجيم متّهمة بالذّكوريّة.. وتبريرها يورّطها

نادين نجيم متّهمة بالذّكوريّة.. وتبريرها يورّطها

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. &#34;المنوفية&#34; تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. "المنوفية" تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

سمية الألفى باكية: &#34;فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها&#34;

سمية الألفى باكية: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها"

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

عربي

سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني

سوريا تستعد لإطلاق نظام الدفع الإلكتروني

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم &#34;واسع&#34; على مطار أبها جنوب السعودية

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم "واسع" على مطار أبها جنوب السعودية

الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية

الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة