زعيم كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية تحذيراً لدعاة الحرب بجارتنا الجنوبية

وأوضحت الشبكة، أن كيم قام شخصياً بتنظيم وتوجيه عملية إطلاق نظام الأسلحة الحديث يوم الخميس، في إشارة إلى صاروخين قصيري المدى أطلقا في البحر.





رام الله - دنيا الوطنقالت شبكة الأنباء الرسمية الكورية: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق "نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية"، "تحذيراً إلى "دعاة الحرب في كوريا الجنوبية".ونقلت الشبكة، عن كيم قوله: "ليس أمامنا سوى تطوير أنظمة أسلحة فائقة القوة دون توقف للتخلص من التهديدات المحتملة والمباشرة لأمن بلادنا والموجودة في الجنوب".واتهم الكوريين الجنوبيين‭‭ ‬‬ "بالرياء" لقولهم إنهم يدعمون السلام لكنهم يقومون في الوقت نفسه باستيراد أسلحة جديدة ويجرون مناورات عسكرية.وقال كيم إن على رئيس كوريا الجنوبية التخلي عن هذه "الأفعال الانتحارية" كما "عليه ألا يرتكب خطأ تجاهل التحذير".ويعد ذلك أول اختبار صاروخي لبيونج يانج منذ الاجتماع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، في يونيو/حزيران الماضي.