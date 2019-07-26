شؤون فلسطينية

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "لاجئي لبنان"

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "لاجئي لبنان"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "لاجئي لبنان"، وذلك بعد عصر اليوم.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لأوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه ما يتعرضون له من اجراءات تتعلق بحق العمل.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة: "نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودةوجددت الهيئة التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

وحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش الخميس من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

وقال البطش في بيان صحفي: إنه "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة القتلة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال".

وأضاف: "إننا نحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وأبناء شعبنا بالضفة الغربية المحتلة".

وتابع: "نحمل العدو تداعيات هذه السياسة وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن تصمت طويلاً على تلك الجرائم".

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