التزاماً بقرار الرئيس عباس.. قيادي فلسطيني يُطالب حماس بوقف تفاهمات التهدئة

خاص دنيا الوطن



طالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، حركة حماس الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس ووقف تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.





وقال العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أطالب الجميع وكل القوى الوطنية والفلسطينية أن تلتزم بالقرار الفلسطيني الذي عبرت عنه القيادة بالأمس خاصة وأننا شعب في مواجهة احتلال عنصري".





وأضاف العوض: "يجب أن تتوقف كل أشكال الاتفاقيات والتفاهمات ونبدأ بمجال الكفاح العملي للاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن قرار الرئيس عباس يجب أن يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.







وتابع: "إن الترجمة العملية ومعيار جدية قرار وقف العمل بالاتفاقات مع اسرائيل تتمثل في وقف الالتزام بالاعتراف بإسرائيل وربطه باعترافها بدولة فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران ، ووقف التنسيق الأمني واتفاقية باريس الاقتصادية وتفاهمات غزة".



