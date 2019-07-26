الإعلام الإسرائيلي يُعلق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

تناول الإعلام الإسرائيلي، الجمعة، القرار الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.







وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلي، إن إعلان الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل يبدو دراماتيكياً، مشيرةً إلى أن "مثل هذه القرارات قد اتخذت منذ عام 2015، وبالتالي فإن مسألة التنفيذ هي الأمر الرئيسي.





وأوضحت الصحيفة، أن "الرئيس عباس سيغادر إلى تونس لحضور جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، والذي يتطلب أيضًا التنسيق مع إسرائيل".



وفي السياق، قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إن "الرئيس عباس أعلن عن وقف العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وهذا التهديد سمعناه 70000 مرة"، حسب قوله.





وأضاف الموقع: "من الصعب بالنسبة لي أن أرى أبو مازن يوقف التنسيق الأمني، بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد شيء مشترك بيننا، يبدو مثل بيان فارغ"، على حد تعبيره.







كما وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية لن تنفذ قرار وقف إلتزامها بالاتفاقيات مع اسرائيل".



رام الله - دنيا الوطنمن ناحيته، قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الرئيس عباس، لم يكن ملتزما أصلاً بالاتفاقيات مع إسرائيل التي أعلن وقف العمل بها، مهدداً الشعب الفلسطيني بأنه هو "من سيدفع الثمن".وتساءل الوزير الإسرائيلي وهو عضو أيضا في المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، عما يمكن أن يقوم به الفلسطينيون بعد وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.وقال كوهين: "ما الذي سيفعله أبو مازن الآن؟ هل سيعود إلى التحريض في المدارس ضد إسرائيل؟ أم سيدفع رواتب لعائلات منفذي العمليات؟ عفواً فهو دائماً يقوم بذلك".وأضاف: "أبو مازن لم ينفذ ما ورد في الاتفاقيات مع إسرائيل، بل كان محرضاً على الإرهاب، بإمكانه التهديد، لكن الثمن سيدفعه الفلسطينيون"، حسب تعبيره.