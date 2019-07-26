شاهد: مغادرة الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

وقال اللوح سيتم تسيير 11 رحلة طيران لنقل حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على مدى أربعة أيام متتالية، إضافة إلى نقل الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر والذين تم اختيارهم من خلال القرعة العلنية التي أقيمت في مقر السفارة.

رام الله - دنيا الوطنغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 795 حاجاً، متوجهين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لأداء فريضة الحج، حيث أن ذلك هو الفوج الأول من الحجاج.ونقل سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح تحيات الرئيس محمود عباس للحجاج، عودة سالمة إلى أرض الوطن، مؤكداً حرص الرئيس لتوفير كافة السبل التي تضمن راحة جميع الحجاج، وفق (وفا).وأعرب عن شكره للقيادة المصرية التي أمنت سفر الحجاج حتى وصولهم إلى مطار القاهرة، إضافة إلى كوادر السفارة الذين أشرفوا على إنجاز كافة الترتيبات اللوجستية للحجاج، وإزالة جميع العقبات التي واجهتهم خاصة في المطار من تقديم جوازات سفرهم للسلطات المعنية.