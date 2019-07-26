الشعبية: إعلان الرئيس عباس بشأن إسرائيل خطوة غير كافية





وأوضحت الجبهة، في بيان صحفي، الجمعة، أن هذه الخطوة مطلوب استكمالها بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو، ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه.







وأكد البيان، على أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات، وضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل معالجة شامله للوضع الداخلي الفلسطيني بما ينهي الإنقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، ويؤسس لوحدة وطنيه تعدديه، وشراكة حقيقية في إدارة الصراع مع الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن إعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية.وأضاف أن ذلك يكون بالاستناد إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية في فلسطين، ومؤسسات وطنية جامعه تتمكن من حشد وتوحيد طاقات وإمكانات شعبنا وقواه في مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على فرض وقائع تكرّس احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية.