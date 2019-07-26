اللواء الضميري ينفي تصريحات منسوبة له حول التنسيق الأمني مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، التصريحات المنسوبة له حول العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الضميري، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، الجمعة: إنه لم يُدلي بأي تصريحات حول العلاقة مع دولة الاحتلال لأي وسيلة إعلام محلية أو أجنبية، مشيراً إلى أن القرار سياسي وليس أمني.









وكانت وسائل إعلام محلية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نسبوا تصريحات للضميري قوله إن القرار الذي أعلنه الرئيس عباس والمتعلق بوقف التعامل بالاتفاقيات مع إسرائيل لا يشمل التنسيق الأمني.