حماس تُعلق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، فجر الجمعة، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المُتعلق بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن إعلان الرئيس عباس خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة.



وأضاف البيان: "إن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الإسرائيلي المتواصل".