شاهد: الإعلام الإسرائيلي ساخراً من المُطبع السعودي: جاء من أجل الفتيات

سخر الإعلام الإسرائيلي من المُطبع السعودي الذي طرد من المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، محمد سعود، معتبرين أنه جاء من أجل رؤية الفتيات الإسرائيليات.





وحسب تلفزيون (i24news)، فقد فعل المطبع السعودي فور وصوله المطار بتل أبيب تطبيق خاص بالتعارف، مشيراً إلى أنه لم يحصل على أي اعجاب أو قبول من الفتيات بالتطبيق.





وأكمل التلفزيون سخريةً بالقول: "ذهب إلى المسجد الأقصى لكي يصل لربه أن يمنحه فرصة للتعارف على الفتيات الإسرائيليات، الأمر الذي لم يحدث معه".











رام الله - دنيا الوطن