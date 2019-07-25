شؤون فلسطينية

أمين عام مجلس الوزراء: تَدَفق المشاريع والمنح يُساعدنا للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي

أمين عام مجلس الوزراء: تَدَفق المشاريع والمنح يُساعدنا للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، قواه وي، والملحق الاقتصادي التجاري للسفارة الصينية، وذلك بهدف بحث أوجه وآليات وأولويات صرف المنحة الصينية المخصصة لمساعدة دولة فلسطين.

وثمن غانم الجهود المبذولة من جمهورية الصين في دعم ومساندة دولة فلسطين، من خلال تقديم العديد من المشاريع الاقتصادية والتجارية والمنح المباشرة لعدد من الجهات التنموية والخدماتية المهمة، موضحاً أهمية هذا اللقاء، والذي يأتي في إطار توجيه هذه المشاريع بالاتجاه الأسرع في التنفيذ والإنجاز، وبما يخدم المواطن الفلسطيني بشكل ملحوظ ودائم، بالإضافة إلى تعزيز خطة الحكومة الاستراتيجية في الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد على أن أولويات الحكومة، تتمحور حول عدد من الإحتياجات الملحة ومن أهمها: الطاقة المتجددة، المناطق الصناعية، المياه، التعليم المهني والتقني، الريادة وبادئة الأعمال، الصحة والبنية التحتية الطبية، بالإضافة إلى دعم العناقيد الزراعية وفق خطة الحكومة، ومن أهمها العنقود الزراعي في قلقيلية.

بدوره أوضح السفير قواه وي، بأن قيمة المنحة الصينية المقدمة تبلغ 70 مليون دولار، وهي منحة متراكمة منذ سنوات، خُصص منها 50 مليون دولار أمريكي أو أكثر قليلاً لصالح مشروع الطاقة في بني نعيم، فيما تبقى ما بين 15- 20 مليون دولار من المنحة لازالت متوفرة، ويتطلع إلى التعاون مع الحكومة الفلسطينية من أجل صرفها في أوجه تتفق ورؤية الحكومة، مبيناً بأن المنحة من الممكن استغلالها على مستوى دولة وهيئات محلية.

وبهذا الشأن، قال غانم: إن رئيس الوزراء، قد أوكل إليه مهمة إدارة ملف المنحة الصينية، وأنه سيقوم بالتشاور مع جهات الاختصاص من أجل تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة إلى أربعة أعضاء من الحكومة، وممثل عن السفارة الصينية، بالإضافة إلى ممثل عن اللجنة التجارية الإقتصادية المشتركة بين فلسطين والصين، من أجل تحديد أولويات صرف المتبقى من هذه المنحة.

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