مشعشع: نائب المفوض العام لوكالة (أونروا) تُقدم استقالتها من منصبها





وتابع مشعشع بقوله: "إن عزمها وتفانيها وقوتها قد جعلت بعضاً من أشد القرارات صعوبة أمراً ممكناً، كما أن معرفتها بالوكالة وقدرتها التي لا مثيل لها على فهم القضايا ذات المستوى الاستراتيجي والعلمياتي، شكلت ذخراً مهما لأونروا".



وبين الناطق باسم الوكالة، أن (أونروا) ماضية في جهودها من أجل ضمان استمرارية عملها، وخدماتها للاجئين.

رام الله - دنيا الوطنقال سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): "إن نائب المفوض العام للوكالة، ساندرا ميتشل، قررت التنحي عن منصبها الحالي كنائب للمفوض العام لوكالة (أونروا)، وذلك لأسباب شخصية".وأضاف: "لقد ساعدت ساندرا ميتشل، الوكالة على الاستجابة لبعض من أشد التحديات صعوبة في تاريخها، سواء على الصعيد العملياتي أم المالي أم السياسي، ولعبت دوراً حاسماً في مساعدة لـ (أونروا) بالنجاة من أزمات متعاقبة، بما في ذلك التهديد الوجودي وغير المسبوق لعام 2018 والذي هدد وجود الوكالة".