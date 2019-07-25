شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، وعلى رأسها وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، هي تعبير عن صلابة الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الابتزاز والإرهاب والقرصنة الإسرائيلية، وهي ردّ مباشر على جريمة هدم بيوت أهلنا في وادي الحمص، بكل ما تمثله من جريمة حرب وتطهير عرقي".

وأضاف الجاغوب في تصريح له: "إن قرارت القيادة الفلسطينية هي رسالة إنذار وتحذير لحكومة الاحتلال، بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام الممارسات الإرهابية الإسرائيلية، وهي في نفس الوقت دعوة لكافة قوى شعبنا للإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية وإعادة وحدة الوطن سياسياً وإدارياً بناءً على اتفاقيات 2017 حتى يتمكن شعبنا من التفرغ لمواجهة الأخطار التي تمثلها (صفقة القرن) وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الهادفة إلى إجهاض المشروع الوطني الفلسطيني برمته". 

واعتبر الجاغوب، أن قرارات القيادة الفلسطينية، تطالب الدول العربية بتوحيد موقفها، ودعم صمود شعبنا، وعدم الإنجرار وراء مخططات ترامب ونتنياهو، ووعود الازدهار الكاذبة الهادفة عملياً إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، والتنكر لحقوق شعبنا التي أجمعت عليها الدول العربية في مبادرة السلام العربية.

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