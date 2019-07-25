شؤون فلسطينية

اليابان تعرب عن قلقها إزاء هدم إسرائيل مبانٍ في وادي الحمص

اليابان تعرب عن قلقها إزاء هدم إسرائيل مبانٍ في وادي الحمص
رام الله - دنيا الوطن
أعربت حكومة اليابان عن قلقها العميق إزاء قيام السلطات الإسرائيلية، بهدم حوالي 10 مبانٍ يملكها فلسطينيون في وادي الحمّص بصور باهر.

وقال السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوغا، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، "لدى اليابان إيمان راسخ بأن القضايا التي تواجه الطرفين، إسرائيل وفلسطين، لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات المباشرة المستندة إلى الثقة التي تبنى من خلال جهود الطرفين، ويتعارض هذا العمل مع الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، لتهيئة بيئة مواتية لحوار جاد بين الطرفين، وتحقيق حل الدولتين حيث تتعايش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية المستقلة بسلام".

وحثت اليابان كلا الطرفين على العمل لتعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة بذل الجهود المستمرة نحو السلام.

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