الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم "واسع" على مطار أبها جنوب السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ قواتها هجوماً جديداً على مطار أبها الدولي جنوب السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "سلاح الجو المسير، يستهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات (قاصف 2k) المسيرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف سريع: "إن العملية استهدفت مرابض الطائرات وأهدافاً أخرى"، مشيراً إلى إصابتها بدقه عالية، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.



وختم سريع بالقول: "عملياتنا مستمرة، ولهذا نكرر دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية، كونها أصبحت أهدافاً مشروعة لنا".



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على هذا الإعلان من قبل الطرف السعودي.