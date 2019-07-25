شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.97 مقارنة بـ 105.95 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.76%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.36%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.86 مقارنة بـ 105.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.76%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.31%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.11% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* استقراراً خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ استقرّ الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم على 104.88 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.55%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.39 مقارنة بـــ 109.04 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.27%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.59%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.87% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.61 مقارنة بـ 113.45 خلال الشهر السابق، (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.39%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.48 مقارنة بـــــ 116.03 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.42%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 107.31 مقارنة       بــــ 107.76 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة بشهر أيار 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.70 مقارنة بـــــ 109.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

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