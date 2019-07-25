الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات تُحدد بوم 15 سبتمبر موعداً للانتخابات الرئاسية



وأفاد رئيس الهيئة، بأن "الأجندة الانتخابية ستُعدل وفقاً للظرف الذي تعيشه تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك مبدئياً بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوماً وفق ما ينص عليه الدستور".



وأضاف بفون قائلاً: "نحن مطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوماً، بالتالي لا يمكن إجراؤها يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، بل يجب تقديم موعدها".



ولفت إلى أن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقاً للتباحث في الأجندة الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنحددت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 2019 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المفترض، أن تجرى في الـ 17 من تشرين الثاني/ نوفمبر.صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، اليوم الخميس، بأن تعديلاً سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسية إلى أجل أقصاه 90 يوماً.وجاءت تصريحات بفون لإذاعة (موزاييك إف إم) الخاصة، إثر الإعلان عن وفاة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي صباح الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية.