شؤون فلسطينية

حريق يلتهم 80 شجرة زيتون شرق جنين

حريق يلتهم 80 شجرة زيتون شرق جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، حريقاً التهم 80 شجرة زيتون شرق مدينة جنين.

وأفاد الدفاع المدني، بأن الحريق بدأ في أعشاب على مساحة 150 دونماً، وامتد للأشجار في المنطقة الشمالية لقرية دير غزالة، وتمكن طاقم إطفاء مركز مرج بن عامر من إخماد الحريق، والحد من انتشاره وحماية الأراضي وأشجار الزيتون الكثيفة في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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