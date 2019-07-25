الرئيس عباس يعلن الحداد على روح السبسي ثلاثة أيام ومشاركته بالجنازة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام، حداداً على روح الرئيس التونسي الراحل قايد الباجي السبسي الذي توفي اليوم الخميس.



جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.



وأكد الرئيس عباس، أنه سيشارك في تشييع جنازة الرئيس السبسي في تونس، مقدما التعزية للشعب التونسي والأمة العربية والاسلامية.