بلغ عددهم 2692 حاجاً.. الصحة بغزة تعلن انتهاء حملة تطعيم الحجاج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن انتهاء من حملة تطعيم الحجاج الفلسطينيين في كافة محافظات قطاع غزة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عدد الحجاج الذي استفادوا من حملة التطعيم بلغ 2692 حاجاً في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



يشار إلى أن أول دفعة من حجاج قطاع غزة، غادرت اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر رفح البري، لأداء مناسك الحج.