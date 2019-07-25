شؤون فلسطينية

بلغ عددهم 2692 حاجاً.. الصحة بغزة تعلن انتهاء حملة تطعيم الحجاج

بلغ عددهم 2692 حاجاً.. الصحة بغزة تعلن انتهاء حملة تطعيم الحجاج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن انتهاء من حملة تطعيم الحجاج الفلسطينيين في كافة محافظات قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عدد الحجاج الذي استفادوا من حملة التطعيم بلغ 2692 حاجاً في محافظات قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

يشار إلى أن أول دفعة من حجاج قطاع غزة، غادرت اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر رفح البري، لأداء مناسك الحج.

أخبار ذات صلة

بالتصويب تحت الركبة.. جيش الاحتلال يغير سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرقي القطاع

بالتصويب تحت الركبة.. جيش الاحتلال يغير سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرقي القطاع

اشتية يحذّر من تكرار ما حدث بوادي الحمص في مناطق أخرى

اشتية يحذّر من تكرار ما حدث بوادي الحمص في مناطق أخرى

طلبة القدس المفتوحة: قطر والكويت لا تعترفان بالجامعة.. ورئيسها يوضح السبب

طلبة القدس المفتوحة: قطر والكويت لا تعترفان بالجامعة.. ورئيسها يوضح السبب

الضمير تُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل

الضمير تُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

الإعلان عن موعد صرف مخصصات الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم بغزة

الإعلان عن موعد صرف مخصصات الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم بغزة

النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

الضمير تُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل

الضمير تُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

أبو الرب: طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال الحجاج في الأردن والسعودية

أبو الرب: طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال الحجاج في الأردن والسعودية

منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

منوعات

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. &#34;المنوفية&#34; تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. "المنوفية" تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

سمية الألفى باكية: &#34;فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها&#34;

سمية الألفى باكية: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها"

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

ريهام سعيد تُعلن حدوث &#34;مُعجزة&#34; معها

ريهام سعيد تُعلن حدوث "مُعجزة" معها

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

عربي

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

من يتولى الرئاسة التونسية بعد وفاة السبسي؟

من يتولى الرئاسة التونسية بعد وفاة السبسي؟

هل طَلّق ملك المغرب زوجته الأميرة لالة سلمى؟

هل طَلّق ملك المغرب زوجته الأميرة لالة سلمى؟

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين