عاجل

  • الرئيس عباس يعلن الحداد على روح السبسي ثلاثة ايام وسيشارك بجنازته

دولي

أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية وموسكو تهدد برد قوي

أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية وموسكو تهدد برد قوي
السفينة الروسية التي احتجزتها أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، احتجاز ناقلة نفط روسية في أحد مرافئها في البحر الأسود، للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018.

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان، أن الناقلة وصلت، الأربعاء، إلى ميناء مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا حيث جرى احتجازها.

وقالت كييف: "إن الناقلة شاركت باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي"، وفق ما ذكرت كالة (فرانس برس).

تهديد روسي

ومن جانبها، حذرت موسكو من "عواقب" احتجاز أوكرانيا للناقلة، إذ قال متحدث باسم الخارجية الروسية: "نقوم حاليا بدراسة كل ملابسات ما حدث لاتخاذ القرارات المناسبة".

وتابع المسؤول الروسي: "إذا كان ما حصل عبارة عن احتجاز رهائن روس، فسيُعتبر ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والعواقب لن تتأخر".

أخبار ذات صلة

هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة

هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة

اكتمال أول شحنة تصل تركيا من نُظم (إس- 400) الدفاعية الروسية

اكتمال أول شحنة تصل تركيا من نُظم (إس- 400) الدفاعية الروسية

مقتل 15 شخصاً في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

مقتل 15 شخصاً في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية ستُرافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية ستُرافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تُشبه كوريا الشمالية

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تُشبه كوريا الشمالية

إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول

إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول

باراك يُوافق على الاتحاد مع (ميرتس) تحت مسمى المعسكر الديمقراطي

باراك يُوافق على الاتحاد مع (ميرتس) تحت مسمى المعسكر الديمقراطي

مسؤول تركي: أمريكا مهتمة بتعزيز قوة إسرائيل فقط

مسؤول تركي: أمريكا مهتمة بتعزيز قوة إسرائيل فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

الضمير تُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل

الضمير تُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

أبو الرب: طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال الحجاج في الأردن والسعودية

أبو الرب: طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال الحجاج في الأردن والسعودية

منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

منوعات

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. &#34;المنوفية&#34; تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. "المنوفية" تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

سمية الألفى باكية: &#34;فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها&#34;

سمية الألفى باكية: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها"

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

ريهام سعيد تُعلن حدوث &#34;مُعجزة&#34; معها

ريهام سعيد تُعلن حدوث "مُعجزة" معها

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

عربي

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

من يتولى الرئاسة التونسية بعد وفاة السبسي؟

من يتولى الرئاسة التونسية بعد وفاة السبسي؟

هل طَلّق ملك المغرب زوجته الأميرة لالة سلمى؟

هل طَلّق ملك المغرب زوجته الأميرة لالة سلمى؟

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين