الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة



وأحرزت قوات الجيش تقدما على كافة المحاور نحو طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو لمواقع تابعة للجماعات المسلحة في العاصمة.



وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية من الجماعات المسلحة المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في البلاد، منذ سقوط معمر القذافي.



وعلى مدار الأشهر الماضية، انكشفت التدخلات التركية في لبيبا شيئا فشيئا، إذ تم ضبط شحنات أسلحة تركية محملة على متن سفن، كان آخرها السفينة التي تحمل اسم "أمازون"، والتي خرجت من ميناء سامسون في التاسع من أيار/مايو الماضي، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، قبل أن تصل إلى ميناء طرابلس.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، تابعة للجماعات المسلحة في منطقة "الجفرة"، الواقعة جنوب شرقي طرابلس.وقال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، في بيان: "إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية للجماعات المسلحة، حاولت استهداف القوات الليبية المتمركزة في منطقة الجفرة".