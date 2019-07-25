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انتخابات الرئاسة التونسية قبل 17 نوفمبر

انتخابات الرئاسة التونسية قبل 17 نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة في تونس، اليوم الخميس: "إن انتخابات الرئاسة التونسية، ستجرى قبل يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التونسية في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز)، إلى أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي كان مقررا لها 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وفقا للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وخلال اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أكد الناصر، أنه "سيتم تطبيق الدستور ولا وجود لفراغ في مؤسسات الدولة"، وذلك حسب إذاعة "شمس آف آم" التونسية.

وأكد رئيس البرلمان التونسي، أنه مجلس النواب سوف يجتمع اليوم ليتم تحديد جلسة عامة لنقل السلطة، داعيا التونسيين إلى الوحدة بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

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