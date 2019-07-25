طلبة القدس المفتوحة: قطر والكويت لا تعترفان بالجامعة.. ورئيسها يوضح السبب

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يعاني الكثير من طلاب جامعة القدس المفتوحة في كافة فروعها الموزعة على محافظات الوطن، من مشكلة تتمثل عدم توظيف الخريجين في بعض دول الخليج، وعلى رأسها دولة قطر والكويت والامارات العربية المتحدة، بسبب أن هناك سوء فهم لدى هذه الدول، بأن الجامعة قائمة على التعليم المفتوح، وهي في الحقيقة غير ذلك.



"دنيا الوطن" تعرفت على المشكلة من بعض الطلاب الخريجين، ورأي رئيس الجامعة الدكتور يونس عمرو، وخرجت بالتقرير التالي..



الطالبة (إ، ش)، وهي خريجة من جامعة القدس المفتوحة، قالت: "قبل فترة وجيزة تم تقديم طلبات توظيف لدى دولتي قطر والكويت، ولكن تم رفضها، لان الدولتين لا تعترفان بنظام الجامعة كونه قائماً على التعليم المفتوح، وهذا غير صحيح، حيث أن الجامعة قائمة على التعليم النظامي، أن هناك تسجيل للحضور والغياب، ومحاضرات".



وأضافت: "من المفترض على الجامعة، أن ترسل وفداً رسمياً، إلى دولتي قطر والكويت، حتى يوضح لهما الصورة، ويبينوا لهما أن نظام التعليم في الجامعة قائم على التعليم النظامي".



وبينت الطالبة الخريجة، أن فرع الجامعة في قطاع غزة، تنتظر دعوة من دولة الكويت وقطر، لكل يخرج وفد منها الى الدولتين.



بدوره، أوضح الطالب (ع، ح)، أن لدى دولة الكويت تحديدا جامعة باسم الجامعة العربية المفتوحة، ونظامها قائم على التعليم عن بعد، أما في جامعة القدس المفتوحة لا يوجد فيها هذا النظام، فأي تغيب عن المحاضرات يمكن أن يضر الطالب.



وقال: "هناك طلاب خريجين قدموا طلبات توظيف في دولتي الكويت وقطر، ولكن تم رفض الطلبات، بسبب ان هناك سوء فهم لدى الدولتين بسبب ان الجامعة قائم على التعليم المفتوح".



وأضاف: "قدمت طلب توظيف في دولة الكويت، بتخصص الرياضيات، وطلبوا مني تجهيز الأوراق الخاصة، وذهبت الى فندق المشتل غرب مدينة غزة، لإجراء المقابلة، ولكن تفاجأت بأن الدولة لا تعترف بالجامعة، وعدت أدراجي".



من جانبه، أكد الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، أن المشكلة تنحصر في أن دول الخليج جميعها لا تعترف بالتعليم المفتوح، القائم على شؤون التعليم، بينهما تعترف بالتعليم المفتوح المتعلق بالشؤون الإدارية والوظائف العامة.



وقال: "هناك الجامعة العربية المفتوحة ومقرها في الكويت، لا تسمح لخريجيها أن يدرسوا، وكان لجامعة القدس المفتوحة فرع في دولة الامارات العربية المتحدة تم اغلاقها، وفي السعودية كذلك".



وأضاف عمرو: "استدعينا سفيرنا في الكويت، وتحدثنا مع القنصل، وطلبنا من وزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور صبري صيدم، وتم مخاطبة وزير التربية والتعليم في الكويت".



وبين أنه عندما استلم الدكتور محمود أبو مويس وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وطلبت الجامعة منه ان يكتب الى وزير التربية والتعليم القطري، وفعلا كتب رسالة له، مشيرا إلى أن جامعة القدس المفتوحة تسعى لتشكيل وفد برئاسة أبو مويس لزيارة الكويت والامارات وقطر، وفي اللحظة التي تصل التأشيرات، سيتم التوجه الوفد الى الدول لوضع حد لهذه المسألة.



وقال: "يجب على خريج جامعة القدس المفتوحة، الا يعول كثيرا على ذلك، حيث أن هناك 120 ألف خريج من الجامعة، ودولة الكويت وقطر تأخذ 300 خريج فقط في العام، ولكن سنبذل كافة الجهود لخدمة الخريج".



وأضاف: "امام الخريج ان يعمل في كافة الوظائف باستثناء التعليم، وذلك وفقا للنظام الكويتي والقطري، حيث أننا لا نملك أن نفرض على هذه الدول، لان هناك سياسة لديهم".



وفي سياق آخر، أكد عمرو، أن رسوم الجامعة في كافة كلياتها تبلغ 19 دينارا للساعة الواحدة، منوها إلى أن عندما يصبح طالب الثانوية العامة الجديد مقيد في الجامعة ويدفع الرسوم المستحقة في الفصل الأول، يصبح أمامه فرصة للدخول الى وحدة البحث الاجتماعي.