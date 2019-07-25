الحكومة التونسية: اعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، حالة الحداد الوطني، لمدة سبعة أيام، حدادا على روح الرئيس التونسي قايد الباجي السبسي.



وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الوتنسي قايد الباجي السبسي في المستشفى العسكري، بعد تدهور حالة الصحية.