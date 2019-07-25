اكتمال أول شحنة تصل تركيا من نُظم (إس- 400) الدفاعية الروسية
رام الله - دنيا الوطن
وبدأت تركيا تسلم أنظمة (إس- 400) في وقت سابق من الشهر في خطوة أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
وفي ردها، استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات (إف-35) لأسباب أمنية وأنذرتها بأنها قد تفرض عقوبات عليها، لكن تركيا رفضت الإنذارات إلى الآن.
وذكروا أيضاً أن فرنسا ستنشر بطارية (سامب- تي) واحدة، وهي منظومة دفاع صاروخي طورها كونسورتيوم (يوروسام) الفرنسي الإيطالي، على الحدود التركية الجنوبية.
أعلنت تركيا اليوم الخميس، أن أول شحنة تصل البلاد من نظم (إس- 400) الدفاعية الروسية اكتملت، حيث يجري التخطيط لوصول الشحنة الثانية إلى أنقرة، وفق ما قال مسؤولون بالجيش.
وقال المسؤولون: إن تركيا ما زالت تجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين للحصول على منظومة باتريوت الدفاعية، التي عرضتها واشنطن كبديل لمنظومة (إس- 400)، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقال المسؤولون: إن تركيا ما زالت تجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين للحصول على منظومة باتريوت الدفاعية، التي عرضتها واشنطن كبديل لمنظومة (إس- 400)، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وبدأت تركيا تسلم أنظمة (إس- 400) في وقت سابق من الشهر في خطوة أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
وفي ردها، استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات (إف-35) لأسباب أمنية وأنذرتها بأنها قد تفرض عقوبات عليها، لكن تركيا رفضت الإنذارات إلى الآن.
وذكروا أيضاً أن فرنسا ستنشر بطارية (سامب- تي) واحدة، وهي منظومة دفاع صاروخي طورها كونسورتيوم (يوروسام) الفرنسي الإيطالي، على الحدود التركية الجنوبية.
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