اكتمال أول شحنة تصل تركيا من نُظم (إس- 400) الدفاعية الروسية

أعلنت تركيا اليوم الخميس، أن أول شحنة تصل البلاد من نظم (إس- 400) الدفاعية الروسية اكتملت، حيث يجري التخطيط لوصول الشحنة الثانية إلى أنقرة، وفق ما قال مسؤولون بالجيش.



وقال المسؤولون: إن تركيا ما زالت تجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين للحصول على منظومة باتريوت الدفاعية، التي عرضتها واشنطن كبديل لمنظومة (إس- 400)، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وبدأت تركيا تسلم أنظمة (إس- 400) في وقت سابق من الشهر في خطوة أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي.



وفي ردها، استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات (إف-35) لأسباب أمنية وأنذرتها بأنها قد تفرض عقوبات عليها، لكن تركيا رفضت الإنذارات إلى الآن.



وذكروا أيضاً أن فرنسا ستنشر بطارية (سامب- تي) واحدة، وهي منظومة دفاع صاروخي طورها كونسورتيوم (يوروسام) الفرنسي الإيطالي، على الحدود التركية الجنوبية.

رام الله - دنيا الوطن