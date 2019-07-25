مقتل 15 شخصاً في ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول





يأتي هذا الانفجار بينما كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، يجتمع مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي في المدينة

رام الله - دنيا الوطنقُتل 15 شخصاً على الأقل، في ثلاثة انفجارات، هزت العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.وقال مسؤولون في وزارة التعدين والبترول في بيان: إن ثمانية من موظفي الوزارة، قتلوا وأصيب 27 في هجوم على حافلتهم، وكان من بين القتلى خمس نساء وطفل.وبعد دقائق من الانفجار فجّر مهاجم انتحاري نفسه على بعد أمتار من المكان، مما أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأسفر عن إصابة 20 آخرين، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية في كابول "في البداية انفجرت قنبلة مغناطيسية مثبتة في حافلة صغيرة، ثم فجر انتحاري نفسه قرب موقع هجوم الحافلة، ووقع الانفجار الثالث، حينما فجر مسلحون مجهولون سيارة".