شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: الرئيس السبسي الصديق الكبير للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نعى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، ومكتبها السياسي، الراحل رئيس الجمهورية التونسية، باجي قايد السبسي، حيث وصفته الجبهة بالصديق الكبير.

وقالت الجبهة في بيان لها: إن السبسي رحل في ظرف سياسي شديد التعقيد على المستويات المختلفة، في تونس، وفي المنطقة العربية، وعلى صعيد القضية الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة، أن السبسي، أكد في العديد من المناسبات حين التقى أمينها العام نايف حواتمة، انحيازه الكامل للشعب الفلسطيني، وقضيته وحقوقه الوطنية، ولعب دوراً ملموساً في بناء مواقف لبلاده، تبنت دون تردد ما يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك رفض كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ورفض المشاركة في ورشة البحرين، ورفض (صفقة ترامب- نتنياهو) وتأييد غير مشروط لشعب فلسطين في نضاله من أجل حقوقه الوطنية كاملة في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات، التي هجروا منها منذ العام 1948.

وتقدمت الجبهة بواجب العزاء والتضامن إلى شعب تونس الشقيق، وإلى دولة تونس الشقيقة، وأحزابها على اختلاف مشاربها، وفي مقدمها (حزب نداء تونس)، كما تقدمت بواجب العزاء إلى عائلة الراحل الكبير، مؤكدة أن تاريخ تونس، سيبقى وفياً لذكراه.

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