الإعلان عن موعد صرف مخصصات الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن موعد صرف مخصصات الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم.



وقالت في تصريح صحفي: إن صرف هذه المخصصات، سيكون اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25/7/2019 في مكاتب البريد وذلك في أوقات الدوام الرسمي.