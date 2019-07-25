زكي: الجريمة البشعة بوداي الحمص ستغير مسار المرحلة السياسة المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

عبر عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة القدس في المجلس الوطني، عن هذا الواقع الذي تقوم به حكومة التمييز العنصري والمتطرفين المستوطنين على مرأى ومسمع العالم، الذي يصمت على جرائم إسرائيل، وجريمة هدم المنازل في وادي الحمص في ضواحي القدس.





وقال زكي: ربما ضارة نافعة، فقد توحدنا جميعاً كما كنا ضد (صفقة القرن) و"مؤتمر المنامة" مؤكداً أن هذه الجريمة، ستغير مسار المرحلة والسياسة المقبلة، باعتبار أن إسرائيل تمضي بسياسة التهويد وفق مخططاتها، متنكرة لقرارات الشرعية الدولية على قاعدة نجاتها من القانون الدولي، وبفعل الدعم اللا محدود من الإدارة الأمريكية.





وأشار إلى أن الرئيس (أبو مازن) وضع كل الأطر الفلسطينية في حالة طوارئ، واليوم يعقد اجتماع مهم للقيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات وخطوات صادمة لإسرائيل.



