وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية ستُرافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، تكليف البحرية الملكية، بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق (هرمز).



وقالت الوزارة: إن البحرية البريطانية، سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق (هرمز) بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة.



وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء أكانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".



وأضاف: "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".