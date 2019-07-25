وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية ستُرافق سفننا عبر مضيق (هرمز)
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، تكليف البحرية الملكية، بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق (هرمز).
وقالت الوزارة: إن البحرية البريطانية، سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق (هرمز) بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة.
وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء أكانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".
وأضاف: "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".
قررت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، تكليف البحرية الملكية، بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق (هرمز).
وقالت الوزارة: إن البحرية البريطانية، سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق (هرمز) بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة.
وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء أكانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف".
وأضاف: "حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها".
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