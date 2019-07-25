أبو الرب: طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال الحجاج في الأردن والسعودية

موسم الحج بصفته عباده عظيمة يجب أن تسير بهدوء ونظام ضمن الضوابط الشرعية، مشدداً على الترام بعثة الحج الفلسطينية بكافة الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية، للتيسير على الحجاج.



وأعرب، عن شكره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام وعلى ما قدموه ويقدمونه من خدمات، ورعاية جليلة لحجاج دولة فلسطين خاصة، بالإضافة إلى مكرمات خادم الحرمين الشريفين والتي تنعكس إيجاباً على أبناء شعبنا المحتل، وتخفف من معاناته وحصاره.



كما تقدم أبو الرب، بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية وإلي جمهورية مصر العربية على التسهيلات الكبيرة، التي قدمتها لتسهيل إجراءات سفر الحجاج في المعابر والحدود.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن جميع الطواقم العاملة في بعثة الحج الفلسطينية لهذا الموسم، أصبحت جاهزة ومتواجدة في أماكنها لاستقبال الحجاج على جميع نقاط الحدود الفلسطينية والأردنية والسعودية (مدينة الحجاج في أريحا، مدينة الحجاج في غور نمرين بالأردن، وحالة عمار في السعودية) وفي المدينة المنورة، ومكة المكرمة.وأوضح أبو الرب، أن المقر الرئيسي لبعثة الحج الفلسطينية لموسم حج 2019م / 1440هـ في مكة المكرمة، قد تم افتتاحه رسمياً ورفع علم دولة فلسطين عليه، وأن جميع الكوادر العاملة به قد باشرت العمل، وأنهم في حالة الاستعداد الدائم وعلى مدار الساعة، من أجل معالجة أية قضايا، قد تطرأ في الميدان أولاً بأول.وبيّن، أن سفر حجاج المحافظات الشمالية، سيكون على دفعتين، الدفعة الأولى (2800 حاج) ستغادر يوم السبت القادم من المحافظات التالية (رام الله، نابلس، جنين، طوباس، سلفيت، قلقيلية، طولكرم)، والدفعة الثانية (1700 حاج) ستغادر يوم الأحد القادم من المحافظات التالية (القدس، بيت لحم، الخليل، أريحا).وأشار إلى قيام وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية؛ لتأمين مغادرتهم إلى الديار الحجازية بسهولة؛ لتجنب انتظار الحجاج في غور نمرين، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة المعابر الفلسطينية، لتسهيل مرورهم وتفادي الإزدحام.وبخصوص استكمال معاملات سفر الحجاج، قال أبو الرب: إن "الوزارة أنهت إجراءات استكمال معاملات سفر الحجاج، من خلال مركز بيانات تم إنشاؤه بمقرها لضبط وثائق الحجاج والقيام بها على أكمل وأدق وجه، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها، وسفارات فلسطين في الرياض وجدة والقاهرة".وبالنسبة لحجاج المحافظات الجنوبية، بين أن قوافل الحجاج بدأت بالمغادرة منذ صباح الخميس، من معبر رفح الحدودي ومنها إلى مطار جدة الدولي، بواقع ثلاث رحلات يومياً، وعلى مدار أربعة أيام، وأن جميع الطواقم في المعابر والمطارات بانتظار وصول الحجاج للديار الحجازية.وأكد على حرص القيادة الفلسطينية ووزارة الأوقاف، على انجاح