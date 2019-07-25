من يتولى الرئاسة التونسية بعد وفاة السبسي؟

مجلس النواب التونسي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصادر دستورية تونسية، أنه وفقاً لدستور البلاد، يتولى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.



وينص الدستور التونسي على إجراء انتخابات خلال فترة تتراوح ما بين 45 و90 يوماً من وفاة الرئيس، كما نقلت وسائل إعلام عربية.



ودعت الرئاسة التونسية إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة السبسي، فيما يعقد مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، اجتماعاً طارئاً الآن بعد إعلان وفاة الرئيس.



وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً.



وكانت مصادر تونسية، أفادت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الرئيس السبسي، نقل إلى المستشفى العسكري، بعد أزمة صحية طارئة.