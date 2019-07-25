دولي

إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول

إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول
عمر شاكر ممثل هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والمناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قررت المحكمة العليا في إسرائيل، تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، عمر شاكر، حتى أيلول/ سبتمبر، على الأقل، وكان من المفترض، أن تعقد الجلسة اليوم.

ووفق (هآرتس)، يرجع سبب تأجيل الجلسة إلى الحاجة لمنح الدولة الوقت؛ للتحضير لإضافة منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومجموعة من السفراء الإسرائيليين السابقين، إلى التماس شاكر كأصدقاء للمحكمة، وفي وقت سابق، انضمت منظمات يمينية كصديقة للمحكمة إلى طلب ترحيله.

وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد صادقت في نيسان/ إبريل الماضي، على قرار الدولة بإلغاء تصريح العمل والإقامة لعمر شاكر، المواطن الأمريكي، بزعم أنه كان قد أعرب عن دعمه لحركة المقاطعة.

 وفي آيار/ مايو الماضي، ألغى وزير الداخلية أريه درعي، تأشيرة الإقامة لشاكر في البلاد، بزعم أنه "ينشط ضد إسرائيل".

 وتم هذا التحرك بتوجيه من وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي زعمت في ذلك الوقت، أن شاكر "يكثر من التغريد ومشاركة محتوى يتعلق بنشاط BDS ضد إسرائيل".

ويوم أمس الأربعاء، صادق القاضي نيل هندل، على انضمام منظمة العفو الدولية ومجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، برئاسة إيلان باروخ وألون ليئيل، إلى الالتماس كأصدقاء للمحكمة، لكن الحكومة الإسرائيلية، اعترضت على ذلك، بينما كانت المحكمة المركزية، قد صادقت في وقت سابق على انضمام المنظمات اليمينية، شورات هدين، و (NGO Monitor) والمنتدى القانوني لأرض إسرائيل إلى طلب ترحيل شاكر كأصدقاء للمحكمة.

وقال السفير السابق باروخ لصحيفة (هآرتس) أمس: "لقد أحسنت المحكمة حين منحت الدولة موعدًا ثانيًا بشأن رفضها غير المبرر للسماح لأصدقاء المحكمة من كلا الجانبين، وليس فقط أولئك الذين يدعمون موقفها، بالتعبير عن أصواتهم أثناء جلسة الاستماع الخاصة بترحيل عمر شاكر".

 وأضاف: "سنحضر في الموعد الجديد، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية العمل المهم لشاكر، و(هيومن رايتس ووتش) في حماية حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية سترافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

وزارة الدفاع البريطانية: البحرية الملكية سترافق سفننا عبر مضيق (هرمز)

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تُشبه كوريا الشمالية

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة: إسرائيل تُشبه كوريا الشمالية

باراك يُوافق على الاتحاد مع (ميرتس) تحت مسمى المعسكر الديمقراطي

باراك يُوافق على الاتحاد مع (ميرتس) تحت مسمى المعسكر الديمقراطي

مسؤول تركي: أمريكا مهتمة بتعزيز قوة إسرائيل فقط

مسؤول تركي: أمريكا مهتمة بتعزيز قوة إسرائيل فقط

كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة

كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة

ارتفاع عدد قتلى انفجار العاصمة الأفغانية كابول إلى 12

ارتفاع عدد قتلى انفجار العاصمة الأفغانية كابول إلى 12

البنتاغون: لا نريد التصعيد مع إيران ومستعدون للتفاوض

البنتاغون: لا نريد التصعيد مع إيران ومستعدون للتفاوض

إيهود أولمرت يُلغي زيارة له لسويسرا خوفاً من الاعتقال

إيهود أولمرت يُلغي زيارة له لسويسرا خوفاً من الاعتقال

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك

خلال اجتماع بغزة.. اتحاد المقاولين يشكو لرئيس سلطة النقد افتراء البنوك

خلال اجتماع بغزة.. اتحاد المقاولين يشكو لرئيس سلطة النقد افتراء البنوك

جرافات الاحتلال تهدم مغسلة سيارات ومنجرة غرب سلفيت

جرافات الاحتلال تهدم مغسلة سيارات ومنجرة غرب سلفيت

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

شاهد بالصور: قوات الاحتلال تجرّف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

شاهد بالصور: قوات الاحتلال تجرّف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

&#34;الحكم المحلي&#34; تعد برنامجاً تدريبياً للبلديات حول آلية جباية ضريبة الأملاك والتخمين

"الحكم المحلي" تعد برنامجاً تدريبياً للبلديات حول آلية جباية ضريبة الأملاك والتخمين

منوعات

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. &#34;المنوفية&#34; تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

آخر ما طلبه فاروق الفيشاوي.. "المنوفية" تستعد لتنفيذ وصية الفنان الراحل

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

انهيار يسرا في جنازة والدتها.. لماذا حُرمت منها 7 سنوات؟

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

عادل إمام ينعى فاروق الفيشاوي بجملة واحدة.. وصورة

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

والد الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

سمية الألفى باكية: &#34;فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها&#34;

سمية الألفى باكية: "فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها"

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

عمرو دياب مُتهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني.. والأخير يُحرجه بتعليق مُفاجئ

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

شاهد آخر ظهور للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل 20 يوماً

ريهام سعيد تُعلن حدوث &#34;مُعجزة&#34; معها

ريهام سعيد تُعلن حدوث "مُعجزة" معها

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

الحزن يُخيم على الوسط.. كيف نعى أهل الفن فاروق الفيشاوي؟

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

زوج دنيا بطمة يضعها في موقف مُحرج بسبب انفعاله

عربي

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

علاء مبارك يُهاجم وزيرة مصرية هددت بتقطيع المُعارضين

ضاحي خلفان: ترامب أسد وأرنب

ضاحي خلفان: ترامب أسد وأرنب

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الكويت: هناك تنسيق عربي خليجي لتأمين الملاحة في الخليج

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مراكز عسكرية سعودية بطائرة مُسيرة