إسرائيل تُؤجل النظر بقرار ترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) حتى أيلول

عمر شاكر ممثل هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والمناطق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بترحيل ممثل (هيومن رايتس ووتش) في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، عمر شاكر، حتى أيلول/ سبتمبر، على الأقل، وكان من المفترض، أن تعقد الجلسة اليوم.



ووفق (هآرتس)، يرجع سبب تأجيل الجلسة إلى الحاجة لمنح الدولة الوقت؛ للتحضير لإضافة منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومجموعة من السفراء الإسرائيليين السابقين، إلى التماس شاكر كأصدقاء للمحكمة، وفي وقت سابق، انضمت منظمات يمينية كصديقة للمحكمة إلى طلب ترحيله.



وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد صادقت في نيسان/ إبريل الماضي، على قرار الدولة بإلغاء تصريح العمل والإقامة لعمر شاكر، المواطن الأمريكي، بزعم أنه كان قد أعرب عن دعمه لحركة المقاطعة.



وفي آيار/ مايو الماضي، ألغى وزير الداخلية أريه درعي، تأشيرة الإقامة لشاكر في البلاد، بزعم أنه "ينشط ضد إسرائيل".



وتم هذا التحرك بتوجيه من وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي زعمت في ذلك الوقت، أن شاكر "يكثر من التغريد ومشاركة محتوى يتعلق بنشاط BDS ضد إسرائيل".



ويوم أمس الأربعاء، صادق القاضي نيل هندل، على انضمام منظمة العفو الدولية ومجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، برئاسة إيلان باروخ وألون ليئيل، إلى الالتماس كأصدقاء للمحكمة، لكن الحكومة الإسرائيلية، اعترضت على ذلك، بينما كانت المحكمة المركزية، قد صادقت في وقت سابق على انضمام المنظمات اليمينية، شورات هدين، و (NGO Monitor) والمنتدى القانوني لأرض إسرائيل إلى طلب ترحيل شاكر كأصدقاء للمحكمة.



وقال السفير السابق باروخ لصحيفة (هآرتس) أمس: "لقد أحسنت المحكمة حين منحت الدولة موعدًا ثانيًا بشأن رفضها غير المبرر للسماح لأصدقاء المحكمة من كلا الجانبين، وليس فقط أولئك الذين يدعمون موقفها، بالتعبير عن أصواتهم أثناء جلسة الاستماع الخاصة بترحيل عمر شاكر".



وأضاف: "سنحضر في الموعد الجديد، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية العمل المهم لشاكر، و(هيومن رايتس ووتش) في حماية حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".