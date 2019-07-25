البطش: استمرار إطلاق النار على المتظاهرين سيجرّ لجولة من التصعيد مع إسرائيل





وحمّل البطش "العدو" تداعيات هذه السياسة، وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة، التي لن تصمت على تلك الجرائم.



وجدّد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، مطالبته للراعي المصري الذي رعى تفاهمات وقف النار عام 2014، ويسعى اليوم لإنجاز إجراءات كسر الحصار عن غزة، بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة إطلاق النار على المتظاهرين شرقي قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خالد البطش، من مغبة استمرار الاحتلال في سياسة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.وقال البطش في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن استمرار إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة جديدة من التصعيد مع الاحتلال.وأضاف: "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية، يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة القتلة بتشريع القتل، تحت سمع وبصر العالم، ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال، إننا نحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة، وأبناء شعبنا بالضفة المحتلة".