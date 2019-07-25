منظمة التحرير تُرحب بتبني الأمم المتحدة قراراً تجاه المرأة الفلسطينية

رحبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتبني الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً حول وضع المرأة الفلسطينية، تعتبر فيه الاحتلال عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ويحرمها من أبسط الحقوق الإنسانية، والذي طالب أيضاً بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.





وقالت الدائرة في بين لها اليوم الخميس: "إن هذا القرار ينسجم مع القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو انتصار للإنسانية قبل أن يكون انتصاراً للمرأة الفلسطينية".





واستهجنت الدائرة، موقف أمريكا وكندا، اللتان صوتتا ضد القرار "الذي يعبر عن أبسط الحقوق الإنسانية للبشر المكفولة بالقانون الدولي".





وأعربت الدائرة عن أملها "بتبني قرارات أخرى تنصف الفلسطينيين إنسانياً، جراء ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تمارسها حكومة المستوطنين الإرهابية، بتبني ودعم كامل من الإدارة الأمريكية".





ودعت الدائرة "الي تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين والاتفاقيات الدولية كافة، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها دول العالم وتبنتها في قوانينها وتشريعاتها المحلية، الأمر الذي يلزمها باتخاذ المواقف والخطوات المطلوبة، لتنفيذها والتصدي لانتهاكها والخروج عنها".

رام الله - دنيا الوطن