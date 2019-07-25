حماس: استهداف شعبنا عبر الاعتقال لن ينال من إصراره على البقاء بأرضه

جاء ذلك، في بيان صادر عن عضو المكتب السياسي للحركة، مسؤول ملف الأسرى والشهداء، موسى دودين، تعقيباً على حملة الاعتقال التي شنتها قوات الاحتلال الليلة الماضية، وطالت عدداً من الأسرى المحررين، والنائب في المجلس التشريعي المنحل عزام سلهب.



وأكد دودين، أن استهداف الاحتلال لقيادات شعبنا ومن بينهم نواب الشعب الفلسطيني، هو ثمن للثبات على دعم خط المقاومة والتحرير، الذي اختارته جماهير شعبنا بإرادة حرة حاصرها العالم، ظناً منه أن القلاع ستسقط، لكن الثبات يتواصل والمقاومة يشتد عودها.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن سياسات الاحتلال التي استهدفت البيوت الفلسطينية في مناطق تتبع إدارياً للسلطة، وملاحقة نواب التشريعي واعتقالهم والانتهاكات المتواصلة في الضفة؛ تستدعي من السلطة الفلسطينية موقفاً وطنياً، يلبي مطالب شعبنا، وليس أقلها وقف التنسيق الأمني.



وأضاف: أننا اليوم أمام حاجة ملحّة لإطلاق حراك وطني شامل قائم على أساس الثوابت الفلسطينية وحفظ حق شعبنا في المقاومة، ووضع خطط وسياسات لمواجهة خطوات الاحتلال التي تحاصر الوجود الفلسطيني في الضفة، من خلال مجمعات سكنية ترسم خرائطها حكومة الاحتلال والإدارة المدنية، فضلاً عن حالة التضييق على أبناء شعبنا لإرغامه على التعامل مع إدارة الاحتلال كأمر واقع.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): أن مواصلة الاحتلال باستهداف أبناء شعبنا عبر حملات الاعتقال، وهدم المنازل لن ينال من إصرار شعبنا على البقاء فوق أرضه، والتشبث بها والدفاع عنها.