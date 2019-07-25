جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة فلسطين توقعان اتفاقية تعاون مشترك





وتسعى جاهدة لتزويد طلابها بالمهارات اللازمة ليكونوا أعضاء منتجين ومبدعين في المجتمع الفلسطيني والمنافسة في أسواق العمل المحلية والعربية والدولية. كما تكرس الجامعة أيضًا التقدم في البحث العلمي على المستوى العالمي وتلبية احتياجات المجتمع من خلال المشاركة في التنمية الاقتصادية والتقنية والبشرية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجامعة دوما للحفاظ على التراث الثقافي والديني للشعب الفلسطيني وزيادة المعرفة بهذا التراث.



وتعكس مدى أهمية هذه الإتفاقية أنها تمت مع مؤسسة زمزم لإبداع الشباب التي تعد منظمة خيرية محلية غير حكومية، وهي مؤسسة شبابية رائدة تعمل في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من خلال اتباع نهج محلي لحل النزاعات، والعمل مع قادة الغد لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية ومشاركة وتعددية.



يذكر، أن زمام تعمل في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وتهدف كذلك إلى تمكين الشباب، وتحويل التفكير العام حول قيم الديمقراطية والتعددية واللاعنف والمسؤولية.



أكد الدكتور النتشة على أهمية عقد الشراكات مع المؤسسات المحلية في الوطن، وشدد على ضرورة الاستثمار في مجالات الريادة والقيادة.



بدوره، شكر حمارشة دكتور النشتة على توقيع هذه الاتفاقية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تساعد على التكامل بين المؤسستين في مجال تطوير خبرات الشباب.



وحضر توقيع الاتفاقية عن الجامعة الدكتور محمد العملة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعلاء أبو ضهير، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة، وسهير الصالح، منسقة وحدة تنمية الكفاءات، فيما حضرها عن زمام محمد عصيد، مدير البرامج، ورامح مسمار، منسق المشروع، ووسام زيادة منسقة مشاريع، وعلاء السلعوس، مسؤول البرامج الشبابية.



رام الله - دنيا الوطنوقع الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس جامعة النجاح الوطنية، وعبد الله حمارشة، المدير العام لمؤسسة (زمام) لإبداع الشباب يوم الخميس الموافق 25/7/2019 إتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة من الشباب الفلسطيني؛ ليصبحوا قادة مبتكرين ومؤثرين في مجتمعاتهم في جميع أنحاء فلسطين، وفي العديد من جوانب الحياة، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ التدريب على القيادة والابتكار وتنظيم ورش عمل وأنشطة؛ لتمكين الطلاب وصقل مهاراتهم وقدراتهم.وتنص الإتفاقية على توفير مدربين متخصصن من قبل الطرفين للتدريب في مجالات القيادة والإبتكار وريادة الأعمال والإعلام والإتصال والتواصل والعلاقات العامة والسياسة، بالإضافة إلى توفير إرشادات من خبراء أكاديميين للمساعدة في إختيار التخصصات المناسبة للطلبة والتي تتلاءم مع سوق العمل، وتم الإتفاق كذلك على العمل المشترك لإنشاء شبكات جديدة من الشركاء على المستويين الأكاديمي والمهني بين الجامعات ومراكز الدراسات في أوروبا والولايات المتحدة.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية من باب تكامل الأدوار بين المؤسستين ولأن جامعة النجاح الوطنية تسعى دوما للنهوض بالتعليم العالي وتبادل المعرفة وتعزيز المهارات اللازمة للشباب والشابات لتحقيق النجاح كأفراد ومهنيين في جميع مجالات الحياة. وتعمل كذلك على غرس حب التفاهم لدى الطلاب وتعزيز ثقافة التميز العلمي.