وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن 92 عاماً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك وفق ما نقلت قناة (العربية).وكانت مصادر تونسية، أفادت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن الرئيس السبسي، نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.وقال حافظ قايد السبسي ابن الرئيس: إن السبسي نقل للمستشفى العسكري، إثر "توعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي، الذي تعرض له خلال الفترة الماضية"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد، حيث كان قد نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري، حيث قضى أسبوعاً قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.والسبسي (92 عاماً) شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.