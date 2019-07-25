حجاج قطاع غزة يُغادرون لأداء مناسك الحج

خاص دنيا الوطنغادر الفوج الأول، من حجاج بيت الله الحرام إلى الديار الحجازية، لإتمام مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام.ونقلت الحافلات الحجاج فجر اليوم، إلى معبر رفح البري، الذي فتح أبوابه فقط لمغادرة الحجاج، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في قطاع غزة، عبر بيان صحفي.وعبر الحجاج عن سعادتهم في بداية رحلتهم إلى المملكة السعودية، التي تستقبل أكثر من مليوني حاج من شتى بقاع الأرض، كما في الأعوام السابقة.ورصدت "دنيا الوطن" اللحظات الأولى لرحلتهم، وسط حالة من السعادة أثناء الوداع، والتي ظهرت على بوابة المعبر صباح هذا اليوم.